Роспотребнадзор не планирует возвращать антиковидные ограничения

Необходимости в таких мерах нет

Россиянам рекомендуется ревакцинироваться от коронавируса раз в полгода. Однако необходимости вводить антиковидные ограничения на федеральном уровне нет, сообщила замдиректора института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Необходимости в возобновлении ограничений на федеральном уровне нет. При этом рекомендации по ношению масок для уязвимых категорий населения и, конечно, по ревакцинации раз в полгода сохраняются", - приводит слова Пшеничной ТАСС.

Эксперт добавила, что в сезон отпусков гражданам следует быть особо внимательными к своему здоровью. Перемена климата, часовых поясов может повысить уязвимость организма к различным инфекциям. Поэтому маску рекомендуется использовать при первых признаках недомогания.

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