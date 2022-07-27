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В Турции умерли полсотни российских туристов с начала года

14:42
  • среда
  • 27 июля 2022

Среди причин значатся в том числе ДТП

Посол Алексей Ерхов сообщил, что с начала года в Турции скончались 50 российских туристов.

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"Основные причины - обострение хронических заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых, утопления, дорожно-транспортные и иные происшествия", - уточнил дипломат.

Согласно данным российского генконсульства в Анталии, десять серьезных аварий произошли только за последние два месяца. В них пострадали около 50 граждан России.

Как добавил Ерхов, сейчас среди российских туристов выявлено 20 заболевших COVID-19, передает РИА "Новости".

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