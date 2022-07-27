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Путин обсудил с главой Астраханской области развитие региона

14:46
  • среда
  • 27 июля 2022

Говорили и о проблемах

О развитии Астраханской области, в том числе сельхозпроизводстве и строительной сфере, сегодня говорили в Кремле — Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой региона Игорем Бабушкиным.

За этот год темпы роста строительства выросли на 40%. Хорошие показатели и в сельском хозяйстве, поступают новые инвестиции, объём вложений за год превысил 63 с половиной миллиарда рублей, в регионе развивают системы мелиорации, снова высаживают рисовые поля.

Астраханская область занимает первое место по сбору плодоовощной продукции, выращенной в открытом грунте. В ходе беседы Владимир Путин указал на ряд проблем.

В. Путин: Но есть и проблемы – опустынивание сельхозземель.
И. Бабушкин: Действительно, есть такая проблема. Она носит очень глобальный характер.  Сегодня правительство уже принимает решение: создан центр в Волгограде.
В. Путин: На сколько уровень реки упал – на 60 сантиметров, по-моему?
И. Бабушкин: Нет, сегодня он находится на таком достаточно приличном уровне.
В. Путин: Смотрите, у вас стройка растёт, а всё-таки вопрос расселения аварийного жилья остаётся достаточно острым.
И. Бабушкин:  Да, мы с вами говорили, и в прошлый раз я вам докладывал, что мы сегодня сформировали уже второй необходимый объём для переселения. Первую программу мы до конца года должны завершить. Рассчитываем завершить её не только выкупом готового жилья и предоставлением компенсаций, а ещё мы строим пять домов. До конца года мы их построим, программу эту должны выполнить до конца этого года. Я уверен, что мы её выполним.
В. Путин: Хорошо.
 

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