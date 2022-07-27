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Берлин изъявил готовность передать России турбину для "Северного потока"

15:01
  • среда
  • 27 июля 2022

"Газпром" не может обеспечить значительные объемы поставок газа в Европу без турбины

Берлин не видит препятствий отправке турбины Siemens для "Северного потока" России. Такое заявление в среду, 27 июля, сделала заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.

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По словам чиновницы, германское правительство приняло к сведению снижение поставок газа "Газпромом" в Европу и внимательно следит за ситуацией. Контракты по поставкам в настоящий момент не выполняются.

Однако в Берлине не усматривают технических причин для сокращения поставок, поскольку "турбина здесь, она отремонтирована". Сокращение поставок газа на этом фоне, по словам Хоффман, "это политическая борьба, и нас этим не впечатлить".

Представитель германского правительства также заявила, что больше не работает прежний принцип сотрудничества ФРГ с Россией по газу, что "мы и в хорошие, и плохие времена можем положиться на поставки", сообщает РИА Новости.

Ранее в Берлине отказались раскрыть информацию о местонахождении турбины Siemens для "Северного потока". Минэкономики ФРГ объяснило такую секретность соображениями безопасности. Сроки передачи агрегата российской стороне не сообщались.

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