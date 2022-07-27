В Госдуме предложили создать реестр недружественных зарубежных отелей

Не все гостиницы за рубежом рады россиянам

В России нужно инициировать формирование государственного реестра недружественных зарубежных отелей, где ущемляются права русских туристов. С такой инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по контролю Михаил Романов.

Депутат обратился к руководителю Федерального агентства по туризму Зарине Догузовой изучить этот вопрос совместно с Министерством иностранных дел.

Поводом для депутатского запроса "стали обращения граждан в связи с недавними событиями в одной из турецких гостиниц, где русские туристы подверглись нападению польских отдыхающих на почве отношения к событиям на Украине, а служба охраны заведения не вмешалась в драку". После случившегося россиян пригрозили выселить из отеля, если они не согласятся "замять конфликт".

Чтобы граждане России не оказались "заложниками русофобской агрессии, да еще по собственной воле и за собственные деньги", Романов предложил включать отели, недоброжелательные к россиянам, на основании обоснованных заявлений российских граждан, подтвержденных российскими уполномоченными государственными органами.

Такие гостиницы нельзя допускать на российский туристический рынок и предлагать россиянам размещаться в них, цитирует парламентария ТАСС.

Ранее вице-президент по вопросам выездного туризма Ассоциации туроператоров России (АТОР), глава туроператора Space Travel Артур Мурадян заверил, что включение Греции, Дании, Словении, Хорватии и Словакии в список недружественных России стран не повлияет на туристические поездки россиян.

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