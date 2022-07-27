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Шакира отказалась от сделки с испанской прокуратурой

15:02
  • среда
  • 27 июля 2022

Певице вменяется шесть преступлений

Певица Шакира отклонила сделку с прокуратурой Испании, пишет газета Pais.

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"Шакира в среду утром отказалась от предложенного прокуратурой соглашения, чтобы избежать суда", - говорится в публикации.

Уточняется, что Шакира посчитала предложение несоразмерным и идущим вразрез с ее интересами.

"Певица полностью верит в свою невиновность", - рассказал источник в окружении певицы.

Ей вменяется в вину шесть преступлений, совершенных в период с 2012 по 2014 год. Речь идет в том числе о неуплате налогов на сумму 14,5 миллиона евро.

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