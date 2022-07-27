Исполнитель роли ведьмака Геральта слег с коронавирусом

Съемки третьего сезона сериала приостановлены

Исполнитель главной роли в сериале "Ведьмак" Генри Кавилл заразился коронавирусом. Съемки третьего сезона пришлось приостановить.

Работа над сериалом должна была возобновиться после перерыва 25 июля. Однако этого не произошло, а создатели причины задержки не называли. Позже стало известно, что Генри Кавилл сдал положительный тест на Covid-19, сообщает Collider.

О дате премьеры третьего сезона "Ведьмака" ничего не известно. Сериал по серии романов Анджея Сапковского рассказывает о ведьмаке и охотнике на монстров Геральте, который старается найти свое место в мире.

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