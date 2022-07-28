Гороскоп на сегодня, 28 июля, для всех знаков зодиака

Львы могут рассчитывать на карьерный рост и развитие бизнеса, Стрельцам же стоит обратить внимание на образование

Овны

Кому-то из вас сегодня тест покажет две полоски, а кто-то создаст шедевр или сможет купить что-то важное для творчества. Новолуние также сделает гладким ваш отпуск.

Тельцы

Это лето вы можете смело назвать сезоном дома и семьи – звезды настроились серьезно помогать вам в этих сферах. Продолжайте улучшать свое гнездышко!

Близнецы

Вам может показаться, что вы оставили какие-то проблемы позади, но они еще дадут о себе знать. Тем не менее, впереди много хорошего: в общении и поездках.

Раки

Осторожный оптимизм в финансовых делах: вы можете начать поиски нового источника дохода или работу. Не торопитесь, у вас в запасе целых 30-ть дней на эти процессы!

Львы

Новолуние в вашем знаке - это яркий праздник в вашу честь! Сегодня вы можете загадать желание и сделать ритуал на удачу, либо составить новую карту желаний.

Девы

Новолуние в предыдущем знаке вновь призывает вас обратиться к себе и не распыляться. Внешний мир сейчас - не ваша стихия, разберитесь сначала с внутренним.

Весы

Новая Луна во Льве открывает перед вами дверь в будущее: появятся новые друзья или компании, куда вы будете вхожи. Оживится ваш аккаунт в социальных сетях, вырастет число подписчиков.

Скорпионы

Вы можете рассчитывать на карьерный рост, развитие бизнеса, открытие новых направлений. Мыслите шире и не бойтесь амбициозных целей – вам сейчас многое по силам.

Стрельцы

Новолуние в родственном для вас знаке Льва принесет дальнюю поездку, выход из тупика или желание учиться. Это отличное время для покупки новых курсов и учебников.

Козероги

Вам может повезти с кредитом, ипотекой, страховкой, алиментами или социальным пособием. Ищите новые предложения, обращайтесь за помощью к знающим людям.

Водолеи

Новолуние - еще один звездный толчок в сторону оживления вашей личной жизни! Как видите, планеты настроены сделать вас счастливыми. Теперь ваш ход.

Рыбы

Новая Луна в знаке Льва готова помочь вам изменить свой образ жизни. Начните придерживаться ЗОЖ – пока вам помогают планеты, сделать это будет легче.

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