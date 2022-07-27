Мишустин призвал сосредоточиться на селекции и семеноводстве

Это важное условие развития сельского хозяйства

Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 27 июля, посетил подмосковный тепличный комплекс "Агрокультура Групп", осмотрел теплицы для выращивания овощей, ознакомился с планами развития предприятия и побеседовал с его руководством.

Глава кабмина напомнил, что когда в 2014 году против России вводились первые санкции, была разработана специальная программа, позволившая увеличить производство отечественных овощей практически вдвое.

Наряду с наращиванием объемов производства овощей важно заниматься селекцией и семеноводством, подчеркнул Мишустин и призвал уделить этому особое внимание, сообщает РИА Новости.

Ранее в Минсельхозе России рассказали, что Москва в 2022 году ждет хорошие результаты по производству и экспорту сельхозпродукции, что позволит нашей стране и далее обеспечивать свой вклад в борьбу с голодом и недоеданием.

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