В самом большом микрорайоне Херсона прогремел взрыв

Пострадали сотрудники ППС

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в эфире "Соловьев Live", что в Херсоне сработало самодельное взрывное устройство.

"Прозвучал взрыв в самом большом микрорайоне Херсона - Таврический называется. Было взорвано самодельное взрывное устройство, начиненное гайками и болтами. Оно было взорвано по пути следования машины ППС", - рассказал он.

По словам Сальдом, два сотрудника патрульно-постовой службы получили ранения.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область.

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