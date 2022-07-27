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В Лондоне заявили о бессилии Европы перед Путиным

15:53
  • среда
  • 27 июля 2022

Российский президент задает тон в политике

Президент России Владимир Путин постепенно добивается своего, изматывая Европу "газовой войной". "Газпром" 27 июля объявил об очередном сокращении поставок голубого топлива европейцам, оставив прокачку на уровне 33 миллионов кубометров в сутки. Означает ли это, что следующим шагом Москвы станет окончательное закрытие вентиля? – задается вопросом автор статьи в британском издании The Spectator.

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Как пишет в журнале Росс Кларк, в зоне риска оказалась не только Германия, но и другие страны Европы, поскольку резкое повышение цен "прокатится эффектом домино". В такой ситуации планы канцлера Олафа Шольца по отказу от российских энергоресурсов едва ли удастся  осуществить.

"Сейчас Германия оказалась без руля и ветрил, поскольку тон теперь задает Путин. И при нынешних темпах отключений не факт, что через два года в ФРГ останется хоть какой-то российский газ, который можно было бы бойкотировать", — считает автор.

Кларк уверен, что серьезные экономические проблемы ждут Европу в целом. И дело тут не только в "энергетическом голоде". Просто Путин смог выставить Евросоюз политически бессильным.

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