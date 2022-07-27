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Россия выразила Латвии протест за давление на россиян

16:04
  • среда
  • 27 июля 2022

Об этом рассказали в российском МИД

Министерство иностранных дел России в среду, 27 июля, вызвало временную поверенную в делах Латвии в Москве Атацию Рутку. Об этом рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
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Поводом для этого стали факты давления, которое силовые структуры Латвии оказывают на граждан России при въезде в страну. В связи с этим дипломату был выражен решительный протест.

Как рассказали в МИД, Рутке вручили ноту протеста против провокационных действий латвийских правоохранительных органов, которые оказывают грубое давление на российских граждан при въезде на территорию Латвийской республики, требуя от них подписать заранее подготовленную бумагу о несогласии с политикой Российской Федерации, сообщает РИА Новости.

Ранее в российском МИД напомнили, что произошла "фактически полная приостановка оформления виз российским гражданам в расположенных в России консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии".

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