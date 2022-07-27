При падении крана в Тюмени погибла популярная тиктокерша

Возбуждено уголовное дело

Как сообщают "Известия", в Тюмени во время погрузочных работ из-за сильного ветра опрокинулся козловой кран.

Управляла им 32-летняя женщина Эльвира - по совместительству известная TikTok-блогерша.

Кабина рухнула с высоты 12 метров. Женщина погибла на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека". У погибшей осталось двое детей.

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