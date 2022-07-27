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Цена на газ в Европе готовится побить исторический рекорд

18:03
  • среда
  • 27 июля 2022

Внутри ЕС растет недовольство

В среду поставки природного газа в Европу по "Северному потоку" снизились до 20 процентов от максимальной мощности. Причина в том, что из-за антироссийских санкций в рабочем состоянии осталась только одна турбина трубопровода. На этом фоне цена на газ в Европе уже готовится побить исторический рекорд. По мнению экспертов, ситуация вокруг голубого топлива может положить конец европейскому единству. Не говоря уже о нарастающем недовольстве внутри стран ЕС.

Подробнее – в репортаже Александра Панюшкина

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