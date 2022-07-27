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Москва не видит перспектив нормализации отношений с Финляндией

16:53
  • среда
  • 27 июля 2022

Россия смотрит на ситуацию с сожалением

Заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Иван Нечаев оценил нынешний уровень отношений между Москвой и Хельсинки.

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"Безусловно, разрушение выстраиваемых десятилетиями связей с Финляндией, ее превращение в "малую" страну НАТО со всеми вытекающими из этого факта последствиями вызывает с нашей стороны огромное сожаление", - сказал дипломат, которого цитирует РИА "Новости".

Он добавил, что "перспектив нормализации отношений в условиях безоглядного следования Хельсинки текущей политики коллективного Запада не просматривается".

Ранее сообщалось, что крупнейшие финские партии выступили за прекращение выдачи туристических виз гражданам России.

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