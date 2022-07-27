В Совфеде обозначили условие отмены моратория на смертную казнь

Ситуация не может изменяться дополнительными решениями Конституционного суда

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас напомнил о позиции председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, заявившего, что в России к конституционным гарантиям относится право быть не приговоренным к смертной казни.

"Соответственно не может быть отменен мораторий на смертную казнь. Ни какими-то дополнительными решениями Конституционного суда, ни внесением изменений в федеральные законы, ни даже внесением поправок в конституцию", - подчеркнул сенатор (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что изменить ситуацию может только "принятие новой конституции".

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