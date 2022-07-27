ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Совфеде обозначили условие отмены моратория на смертную казнь

16:44
  • среда
  • 27 июля 2022

Ситуация не может изменяться дополнительными решениями Конституционного суда

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас напомнил о позиции председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, заявившего, что в России к конституционным гарантиям относится право быть не приговоренным к смертной казни.

Приговоренных к смертной казни в ДНР будут расстреливать
Белоруссия вернула смертную казнь за теракт

"Соответственно не может быть отменен мораторий на смертную казнь. Ни какими-то дополнительными решениями Конституционного суда, ни внесением изменений в федеральные законы, ни даже внесением поправок в конституцию", - подчеркнул сенатор (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что изменить ситуацию может только "принятие новой конституции".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Заседание Совета Федерации
Заседание Совета Федерации
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.