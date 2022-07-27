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ВОЗ не рекомендует массовую вакцинацию от оспы обезьян

17:15
  • среда
  • 27 июля 2022

В 78 странах мира выявлено более 18 тысяч случаев заражения

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в 78 странах мира выявлено более 18 тысяч случаев заражения оспой обезьян, 70% из них - в Европе.

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"ВОЗ рекомендует целевую вакцинацию для тех, кто контактировал с больным оспой обезьян, а также для тех, кто подвергается высокому риску заражения, включая медицинских работников, некоторых работников лабораторий и лиц, имеющих несколько половых партнеров. В настоящее время мы не рекомендуем массовую вакцинацию против оспы обезьян", - уточнил глава ВОЗ (цитата по РИА "Новости").

Ранее организация признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, передающееся от животных человеку. Симптомы: лихорадка, головная боль, ломота в теле, сыпь. Специфического лечения в настоящее время не существует.

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