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Байден выздоровел от COVID-19

17:32
  • среда
  • 27 июля 2022

Президент США прекратит соблюдать жесткие меры самоизоляции

Пресс-служба Белого дома сообщила, что тест президента США Джо Байдена на коронавирус показал отрицательный результат.

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"Вчера вечером, а затем сегодня утром его тест на антитела на вирус SARS-CoV-2 показал отрицательный результат", - говорится в сообщении.

Уточняется, что глава государства прекратит соблюдать жесткие меры самоизоляции.

Президент США сдал положительный тест на COVID-19 21 июля. После этого он перешел на дистанционную работу. Из симптомов у Байдена присутствовали повышенная температура, сухой кашель и насморк. Он прошел курс лечения препаратом Paxlovid.

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