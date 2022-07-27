Байден выздоровел от COVID-19

Президент США прекратит соблюдать жесткие меры самоизоляции

Пресс-служба Белого дома сообщила, что тест президента США Джо Байдена на коронавирус показал отрицательный результат.

"Вчера вечером, а затем сегодня утром его тест на антитела на вирус SARS-CoV-2 показал отрицательный результат", - говорится в сообщении.

Уточняется, что глава государства прекратит соблюдать жесткие меры самоизоляции.

Президент США сдал положительный тест на COVID-19 21 июля. После этого он перешел на дистанционную работу. Из симптомов у Байдена присутствовали повышенная температура, сухой кашель и насморк. Он прошел курс лечения препаратом Paxlovid.

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