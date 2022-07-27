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Трамп призвал не допускать мужчин к женским соревнованиям

18:07
  • среда
  • 27 июля 2022

Бывший президент США выступил перед сторонниками в Вашингтоне

Бывший президент Соединенных Штатов заявил на мероприятии сторонников в Вашингтоне, что мужчин нельзя допускать до женских спортивных соревнований.
Трамп заявил, что существуют только два гендера

Собравшиеся встретили эти слова стоячей овацией.

Как пояснил экс-глава Белого дома, результаты объявивших себя трансгендерами мужчин многократно превосходят результаты женщин.

"Это так неуважительно по отношению к женщинам", - сказал Трамп (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что в детских садах допускают сексуальный контекст, чего не должно происходить.

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