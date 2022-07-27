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Посол Украины в ФРГ пожалел, что назвал Шольца "колбасой"

18:12
  • среда
  • 27 июля 2022

Он признал это высказывание эмоциональным и неуместным

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник, скоро покидающий эту должность, признал, что его оскорбительные высказывания в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца были неуместными.

"Да, наверное, это было неуместно, это была эмоциональная реакция", - приводит ТАСС слова Мельника. "Я считаю, что не следует заниматься профессией без эмоций. Особенно в неспокойные времена людям нужны эмоции и страсть", - добавил украинский посол.

Как отметил дипломат, в Киеве все еще ждут президента Германии, в последнем телефонном разговоре Владимир Зеленский пригласил его лично во второй раз.

Напомним, в мае Андрей Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой". Вскоре дипломат был уволен. По данным СМИ, Мельник может занять должность замминистра иностранных дел Украины.

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