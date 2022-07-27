Макрон обвинил Россию в начале "мировой гибридной войны"

По его словам, для европейцев это "совершенно ясно"

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на пресс-конференции в Бенине, что России развязала "новый тип мировой гибридной войны".

"Это совершенно ясно для нас, европейцев. Я это говорю для Африканского континента", - сказал французский лидер (цитата по ТАСС).

Он добавил, что Москва использует "информацию, энергетику и продовольствие" в качестве оружия.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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