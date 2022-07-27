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В Польше опасаются миграционного кризиса

18:46
  • среда
  • 27 июля 2022

А также голода и инфляции

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна готова помочь в вывозе зерна. Как отметил политик, этот вопрос важен, так как отсутствие вывоза может привести к дефицитам в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

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"А это в свою очередь может привести к голоду, инфляции и вслед за этим к глубокому экономическому кризису в тех странах, а это в свою очередь может отразиться на очень высоком уровне миграции в Европу и на большом напряжении на линии Европа - Африка", - добавил Моравецкий (цитата по РИА "Новости").

Европа уже сталкивалась с подобным несколько лет назад и не хочет возврата к этой ситуации, заключил он.

В Стамбуле 22 июля Россия, Турция, Украина и ООН заключили сделку, которая предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

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