Большие планы: итоги африканского турне Лаврова

В Эфиопии, Египте, Конго и Уганде говорят о растущей роли отношений с Москвой

В среду глава российского МИДа прибыл в Эфиопию. Это последний пункт в турне Сергея Лаврова по странам Африки. До этого были Египет, Конго и Уганда. Там на переговорах в том числе коснулись мирового продовольственного кризиса и его первопричин. На континенте понимают реальное положение дел и не спешат обвинят Москву. Напротив, на всех встречах отмечалось важность растущей роли отношений с Россией. В Эфиопии договорились, что Аддис-Абеба и Москва будут реализовывать совместные планы в военно-технической сфере, здравоохранении и сельском хозяйстве.

Церемонию "буна" - то есть кофейную - в эфиопском МИДе проводят отнюдь не для каждого гостя. Ритуал этот по традиции лишь для самых близких - семьи или друзей. На полу разбросаны листья, в комнате - дым от воскурений. Правила важны: Сергей Лавров и его эфиопский коллега должны обязательно выпить по три чашки.

Следующая остановка - российское посольство. Кортеж нашего министра встречает не один десяток журналистов. Ажиотаж небывалый, но Лавров предельно расслаблен. Камера фиксирует, как он улыбается, разговаривая с кем-то по телефону. И вволю шутит, участвуя в кампании по озеленению страны.

О масштабном сотрудничестве двух стран Сергей Лавров говорит сначала с главой МИДа Эфиопии. И затем и с президентом республики. Совместные планы у Москвы и Аддис-Абебы грандиозные. Тесная кооперация. В военно-технической сфере, в области здравоохранения, в сельском хозяйстве. Эфиопия крайне заинтересована в увеличении импорта зерна из России. Что понятно: из-за политики западных стран мир переживает продовольственный кризис. И труднее всех приходится Африке. Сергей Лавров подчеркивает: конфликт на Украине и связанные с ним глобальные проблемы спровоцировали именно США и Евросоюз. Потому как не захотели признать многополярность мира и по привычке диктовали свою волю другим.

"Наши африканские коллеги прекрасно понимают первопричины того, что происходит. Первопричины, которые заключаются в попытке коллективного Запада затормозить объективный исторический процесс, формирование справедливого, демократического порядка и цепляться за ускользающую перспективу так называемого однополярного мира", - заявил Лавров.

Не только в Эфиопии, но и в Египте, в Конго, в Уганде - везде, где Сергей Лавров побывал в рамках этого африканского турне, говорили о растущей роли отношений с Москвой. Понятно, что за поездкой, хоть и без удовольствия, но очень внимательно, следили западные СМИ. В частности, Financial Times написала, что успех российского министра в Африке - свидетельство провала Вашингтона и Брюсселя в их попытке изолировать Москву. Многочисленные публикации такого рода задели главу европейской дипломатии Жозепа Борреля. Да так, что промолчать он не смог.

"Лавров едет в Африку, чтобы попытаться убедить африканцев, что виной всему происходящему - европейские санкции, и вся западная пресса повторяет это. Когда я еду в Африку, чтобы сказать обратное, никто это не подхватывает. Я так и не увидел ни одной газеты, которая бы об этом рассказала", - сказал Боррель.

Приревновал Африку к российскому министру не только Боррель. Эммануэль Макрон - тоже. Сейчас у него свое турне по континенту. И вот в Камеруне вышло по-настоящему некрасиво. Мало того, что местные уличные торговцы лишились своих ларьков - их попросту снесли, дабы не мозолить высокому гостю глаза. Так еще и во время пресс-конференции Макрон позволил себе оскорбить африканцев. А начал, естественно, с России.

"Гибридное присутствие, которое включает в себя дезинформирование, а также другие формы взаимодействия, которые я с трудом могу назвать сотрудничеством - вот что здесь делает Москва. Контакты африканских стран с совершенно нелегитимной державой, по сути, с военной хунтой - вызывают озабоченность. Я вижу в Африке много лицемерия, когда она отказывается поддерживать антироссийские санкции", - отметил Макрон.

Тон, выбранный Макроном, удивителен, но не случаен. Камерун - бывшая французская колония, вот президент Пятой республики и общается с африканцами так, будто они всё ещё его рабы. Но больше это не работает. Современная Африка не нуждается в ценных указаниях от бывших метрополий. Европейских гостей, конечно, вежливо слушают, а дела предпочитают вести с Россией, предлагающей продовольствие, энергию, оружие и инвестиции. В то время как тот же Макрон в Камеруне отказывается даже обсуждать вопросы финансовой помощи. Для Европы черный континент по-прежнему только донор. Для Москвы - уважаемый партнёр.

"Кроме того, не нужно забывать достаточно простую историю, связанную с тем, что Россия в последнее время списывала огромное количество долгов африканским странам", - рассказал эксперт Станислав Бышок.

Важно и то, что в Африке Россию воспринимают главной преемницей СССР. А Советский Союз здесь любят. И за то, что помогал странам развиваться - строил промышленные предприятия, энергетические объекты, производил геологоразведочные работы. И за то, что поддерживал стремление колоний к независимости.

Ещё два года назад Владимир Путин - на саммите Россия-Африка в Сочи - отмечал: для Москвы столь трепетное отношение к российскому прошлому очень ценно. Однако, по словам российского президента, действия Союза были продиктованы, в первую очередь, его геополитическими интересами. Теперь же основа сотрудничества - общие ценности. Справедливость, равенство, надёжность. Подход, который совершенно чужд Западу.

"США и Евросоюз - по требованию Штатов - решили заморозить российские резервы и сейчас начинают юридический процесс, чтобы подготовить основу для их конфискации. Если завтра или послезавтра Вашингтон и Брюссель будут раздражены другой страной, то могут сделать то же самое. Опора на доллар как на инструмент поддержки мировой экономики не слишком надёжна. Неудивительно, что всё больше стран переходят к использованию альтернативных и национальных валют", - заявил Лавров.

Что же до стран Африки, то сотрудничество с ней сулит большую прибыль. Не случайно активный интерес к континенту проявляет и Китай. А Россия уже сейчас создает промышленную зону на берегу Суэцкого канала в Египте, где крупные компании потом откроют свои предприятия. В Республике Конго строит нефтепродуктопровод – главный инфраструктурный проект этой страны. С Угандой же и Эфиопией идут переговоры о возведении атомных электростанций. Всё это - выгодные капиталовложения. Грандиозные возможности для России. У Запада они тоже были. Да сплыли - из-за его недальновидной политики.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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