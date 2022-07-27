Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

В столицу идет сильная гроза

В Москве до конца суток действует предупреждение о резком ухудшении погоды. На смену 30-градусной жаре идёт гроза со шквалистым ветром. На юге Подмосковья град уже прошёл. Последствия разгула стихии устраняют и в других регионах нашей страны. В Краснодарском крае, где ливни не прекращаются уже несколько дней, минувшей ночью из берегов вышла река Восточный Дагомыс. А недалеко от Сочи на железнодорожные пути сошёл сель. Были задержаны почти 20 поездов.

Подробнее – в репортаже Анастасии Мартыновой

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