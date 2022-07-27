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Пушилин заявил, что пришло время "вновь освобождать русские города"

19:09
  • среда
  • 27 июля 2022

28 июля исполнится 78 лет с момента освобождения Бреста советскими войсками

Глава ДНР Денис Пушилин совместно с секретарем генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком, чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии Борисом Грызловым возложили цветы к Вечному огню мемориала "Брестская крепость".

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Как напомнил Пушилин, 28 июля исполнится 78 лет с момента освобождения Бреста советскими войсками.

"Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк", - сказал он.

Также Пушилин провел параллели между событиями 1941 года и происходящим сейчас в Донбассе, указав, что именно Донбасс стал "форпостом русского народа - настоящей русской крепостью", передает ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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