SWIFT-переводы россиян стали идти в три раза дольше

Длительность переводов зависит в том числе от валюты

Переводы россиян через SWIFT стали проходить с задержкой, пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на Росбанк, МТС Банк, "Ренессанс Кредит" и Абсолют Банк.

Так, в МТС Банке уточнили, что отдельные операции могут затягиваться зарубежными кредитными организациям в связи с проведением дополнительной переписки с банками-партнерами.

Вместе с тем в Росбанке отметили, что сейчас SWIFT-перевод делают примерно за три операционных дня, тогда как до марта 2022-го укладывались в один.

"Некоторые переводы стали возвращаться из банков Европы и США с указанием "невозможно зачислить на счет получателя из-за внутренней политики банка", - добавил Михаил Лейтес, директор департамента банковских операций и обслуживания платежных карт банка "Ренессанс Кредит".

Как объясняют эксперты, длительность переводов зависит от валюты.

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