ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Ираке протестующие ворвались в здание парламента

22:20
  • среда
  • 27 июля 2022

Страна находится в состоянии политического кризиса

Массовые протесты в Ираке. Сегодня в Багдаде несколько тысяч человек взяли штурмом здание парламента. Демонстранты дошли до главного зала, где заседают депутаты, и устроили танцы в холле.

Причиной беспорядков стало выдвижение Мухаммада ас-Судани на пост премьер-министра. Действующий глава правительства уже обратился к протестующим и попросил их немедленно покинуть здание, сообщает "ТВ Центр".

Акция началась днём, как мирная демонстрация. Но затем её участники силой прорвались в особо охраняемую "Зелёную зону", где находятся правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт. Полиция, пытаясь остановить толпу, применила слезоточивый газ. Сообщается о нескольких пострадавших.

Ирак больше полугода находится в состоянии политического кризиса. После выборов, которые прошли в октябре 2021-го, новое правительство до сих пор так и не сформировано.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Протесты в Ираке
Протесты в Ираке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.