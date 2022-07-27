В Ираке протестующие ворвались в здание парламента

Страна находится в состоянии политического кризиса

Массовые протесты в Ираке. Сегодня в Багдаде несколько тысяч человек взяли штурмом здание парламента. Демонстранты дошли до главного зала, где заседают депутаты, и устроили танцы в холле.

Причиной беспорядков стало выдвижение Мухаммада ас-Судани на пост премьер-министра. Действующий глава правительства уже обратился к протестующим и попросил их немедленно покинуть здание, сообщает "ТВ Центр".

Акция началась днём, как мирная демонстрация. Но затем её участники силой прорвались в особо охраняемую "Зелёную зону", где находятся правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт. Полиция, пытаясь остановить толпу, применила слезоточивый газ. Сообщается о нескольких пострадавших.

Ирак больше полугода находится в состоянии политического кризиса. После выборов, которые прошли в октябре 2021-го, новое правительство до сих пор так и не сформировано.

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