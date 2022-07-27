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Австрия впервые создаст госрезерв газа

20:17
  • среда
  • 27 июля 2022

Накапливаться он начнет с 1 августа

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что в стране впервые создадут государственный резерв газа.

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"Федеральное правительство впервые само создаст стратегические запасы газа. 20 тераватт-часов природного газа, что соответствует примерно трем среднемесячным расходам, будут храниться до 1 ноября", - сказал политик (цитата по РИА "Новости").

Запасы будут доступны "в случае крайней необходимости". Накапливаться они начнут с 1 августа в ранее принадлежащем "Газпрому" газохранилище Хайдах.

По словам Нехаммера, сегодня газохранилища страны заполнены на 51%.

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