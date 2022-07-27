Минфин разъяснил инициативу об НДФЛ для работающих за рубежом

Основная цель - исключить практику оптимизации

Министерство финансов предложило закрепить в законе, чтобы работающие удаленно из-за рубежа сотрудники российских компаний (находящиеся за пределами страны более 183 дней в году) платили налоги в России.

"Основная цель предложенных изменений в Налоговый кодекс - исключить практику неуплаты (оптимизации) НДФЛ с выплат дистанционным работникам, которые не получают статус налогового резидента ни в одном государстве или получают такой статус в низконалоговой юрисдикции", - объяснили в ведомстве.

Там добавили, что если физлицо уплачивает налог с указанных доходов в стране своего резидентства и с такой страной у России заключено соглашение об избежании двойного налогообложения, то исчисленный в отношении таких доходов в стране резидентства налог можно уменьшить на сумму уплаченного в России НДФЛ.

Данное предложение не затрагивает вопросы налогообложения доходов работников зарубежных филиалов российских компаний, уточнили в Минфине.

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