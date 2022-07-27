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Продолжается прием заявок на конкурс "Десятилетие восстановления"

21:03
  • среда
  • 27 июля 2022

Работы принимаются до 30 сентября

Всероссийское общество охраны природы (ВООП) организовало конкурс "Десятилетие восстановления". К участию приглашаются представители СМИ и авторы, размещающие материалы в соцсети "ВКонтакте". Работы на конкурс принимаются до 30 сентября.

Конкурс призван обратить внимание на состояние экосистем страны, направлен на стимулирование интереса медиа- и блогосферы к данной теме.

Работы оцениваются в номинациях: "Устойчивое будущее: курсом Всероссийского общества охраны природы", "Право на жизнь", "Утрачены навсегда", "Герой нашего времени", "В контакте с природой".

Заявки и работы принимаются на сайте www.voop-rf.ru.

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