ФРС США вновь повысила базовую ставку

По итогам второго заседания подряд
Руководство Федеральной резервной системы США повысило процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 75 базисных пунктов, передает "Интерфакс".
Теперь диапазон ставки составляет 2,25-2,5% годовых. Отмечено, что решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.
Федрезерв поднимает показатель на 75 б.п. по итогам второго заседания подряд.
Вместе с тем руководство американского Центробанка подтвердило, что ожидает дальнейших увеличений стоимости заимствований.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"