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ФРС США вновь повысила базовую ставку

21:26
  • среда
  • 27 июля 2022

По итогам второго заседания подряд

Руководство Федеральной резервной системы США повысило процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 75 базисных пунктов, передает "Интерфакс".

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Теперь диапазон ставки составляет 2,25-2,5% годовых. Отмечено, что решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Федрезерв поднимает показатель на 75 б.п. по итогам второго заседания подряд.

Вместе с тем руководство американского Центробанка подтвердило, что ожидает дальнейших увеличений стоимости заимствований.

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