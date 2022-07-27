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Нацбатальон "Кракен" разместился в медучреждениях Харькова и Винницы

21:47
  • среда
  • 27 июля 2022

Также там расположилась военная техника

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в среду, что украинская сторона размещает в медицинских учреждениях Харькова, Сум, Винницы и Николаевки националистов батальона "Кракен", штаб территориальной обороны и военную технику.

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Также сообщается, что в ЛНР, ДНР, Запорожскую, Харьковскую и Херсонскую области доставлено 679 тонн помощи.

В Россию за сутки поступило более 35 обращений с просьбами об эвакуации с Украины. Более 25 тысяч человек эвакуированы за сутки с территорий ДНР, ЛНР и Украины в Россию.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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