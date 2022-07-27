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США предложили России обменять Бута на Уилана и Грайнер

21:56
  • среда
  • 27 июля 2022

В ближайшее время состоится разговор Блинкена с Лавровым

Соединенные Штаты сделали России "существенное предложение" об освобождении баскетболистки Бриттни Грайнер и другого американского гражданина Пола Уилана, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

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Вместе с тем CNN сообщает, что США предлагают обменять на Уилана и Грайнер российского предпринимателя Виктора Бута. По данным канала, этот план поддержал президент США Джо Байден.

Как уточнил Блинкен, в ближайшее время он намерен поговорить с Сергеем Лавровым о судьбе арестованных в России американцев.

27 апреля 2022 года стало известно об обмене летчика Константина Ярошенко на осужденного в России студента из США Тревора Рида.

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Баскетболистка Бриттни Грайнер
Баскетболистка Бриттни Грайнер
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