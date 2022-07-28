СМИ: Египет расторг контракты на покупку украинской пшеницы

Каир собирался приобрести 240 тысяч тонн зерна

Главное управление Египта по поставкам товаров (GASC) освободило от договорных обязательств компании Nibulon и Inerco. Таким образом, египетские компании отказались закупать 240 тысяч тонн пшеницы с Украины по контрактам, подписанным в декабре 2021 года, рассказали информированные источники.

Как сообщает Reuters, власти Египта в декабре 2021 года законтрактовались на покупку украинского зерна по цене от 346 до 360 долларов за тонну. В связи с ситуацией на Украине забронированные грузы так и не были доставлены.

Причина, по которой в Египте приняли решение отказаться от заключенных контрактов, а также возможные правовые последствия не сообщаются.

22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашение по вывозу продовольствия на внешние рынки. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что перевозка зерна по Черному морю стартует уже в ближайшие дни, что позволит внести "важный вклад в преодоление глобального продовольственного кризиса".

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