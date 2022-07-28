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В Херсоне обнаружена группа наводчиков ВСУ

08:39
  • четверг
  • 28 июля 2022

Задержанные корректировали удары украинской артиллерии

Российские силовики выявили группу украинских агентов, занимавшихся корректировкой артиллерийских ударов по российским военным в Херсоне и Херсонской области. Об этом в четверг, 28 июля, рассказал сотрудник одной из силовых структур.
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В частности, при попытке видеосъемки у военного объекта был задержан гражданин Украины Тикунов Андрей Валерьевич 1990 года рождения, работник консервного завода. Выяснилось, что он является корректировщиком ракетно-артиллерийского огня ВСУ, осуществлявших обстрелы по пунктам временной дислокации одного из российских армейских корпусов, размещенных в Херсонской области, и иным местам расположения армии России.

Источник также рассказал, что Тикунов с началом российской спецоперации подписался на один из Telegram-каналов, в котором все желающие могли рассказывать о дислокации российских военных в Херсонской области.

Задержанный признался, что снимал в Херсоне не только российских военных, общавшихся с местными жителями, и военную технику, но и здания, на которых установлены российские флаги, а также билборды, на которых было написано, что "Россия здесь навсегда", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что авиация и артиллерия союзных войск за сутки уничтожила боевиков и военную технику ВСУ в 142 районах Украины, в том числе иностранных наемников в пункте временной дислокации на территории завода "Украинские энергетические машины" в Харькове, а также боевиков формирования "Черная сотня" в районе Артемовска Донецкой Народной Республики.

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