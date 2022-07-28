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ВСУ при ударах по Донецку использовали запрещенные мины "Лепесток"

08:48
  • четверг
  • 28 июля 2022

Их нашли в двух районах города

Донбасс вновь подвергся мощным обстрелам с позиций украинских националистов. Погибли трое мирных жителей, 10 получили ранения.

Били по Донецку и Яковлевке, использовали ствольную артиллерию. За сутки ВСУ выпустили 650 снарядов натовского калибра 155 мм. Также неонацисты использовали запрещённые Оттавской конвенцией противопехотные мины "Лепесток". Их обнаружили в двух районах Донецка.

Под обстрелом оказалась и Горловка. Там радикалы выпустили 20 снарядов по заводу. В результате  взрыва на предприятии начался пожар, одна женщина получила ранения.

Не заботят украинское руководство и судьбы мирных людей, которые проживают на подконтрольных Киеву территориях. В нашем  Министерстве обороны рассказали о новых преступлениях неонацистов. Они продолжают размещать огневые точки и складировать оружие на территории социальных учреждений и в жилых домах. Подобные факты зафиксированы, например, в Виннице, Николаевке и не только.

"В Харькове на территории городской клинической больницы № 7 (Салтовское шоссе) дислоцируются подразделения украинского националистического батальона "Кракен", при этом всех больных независимо от их состояния здоровья цинично выгнали из лечебного учреждения; в Сумах в здании детской городской клинической больницы (ул. Троицкая) размещён штаб территориальной обороны, склады вооружения и боеприпасов, а в подвале силой удерживаются персонал и пациенты", - сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

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