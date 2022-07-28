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Проявляя мужество и отвагу: в Минобороны рассказали о новых героях спецоперации

08:51
  • четверг
  • 28 июля 2022

Наши военные продолжают защищать мирное население Донбасса

Старший сержант Иван Аксёнов вместе с сослуживцами под мощным огнём противника восстановил повреждённую линию связи в командном пункте. Иван также спас тяжелораненого офицера - вынес его из-под обстрела в безопасное место.

Зенитно-ракетный расчёт под командованием старшего лейтенанта Дениса Пося уничтожил две ракеты "Точка-У", выпущенные неонацистами по позициям наших военных, благодаря этому батальонно-тактическая группа без потерь смогла продолжить наступление.

Машина снабжения, которую вёл сержант Павел Баханов, попала под миномётный обстрел. Павел получил ранение, но смог сам себе оказать первую помощь, а затем спас жизнь раненого сослуживца.
 

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