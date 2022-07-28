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В США объявили о создании третьей политической партии

09:21
  • четверг
  • 28 июля 2022

Она должна привлечь избирателей, которые встревожены "дисфункциональной двухпартийной системой"

Бывшие представители Республиканской и Демократической партий США создадут новую третью лидирующую партию в стране, которая, по задумке ее авторов, должна составить конкуренцию действующим политическим силам.
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Новая партия должна привлечь избирателей, которые встревожены "дисфункциональной двухпартийной системой Америки". Называться эта политическая сила будет Forward ("Вперед"). Ее председателями станут предприниматель и бывший кандидат в президенты от демократов Эндрю Янг и бывший губернатор штата Нью-Джерси Кристин Тодд Уитман.

Официальное открытие партии запланировано на 24 сентября, а первый национальный съезд партии может пройти летом 2023 года. Предстоящей осенью лидеры новой политической силы проведут серию мероприятий в двух десятках городов, чтобы заручиться поддержкой общественности.

Завершить регистрацию и участвовать в выборах новая политическая сила намерена во всех 50 штатах в 2024 году, сообщает Reuters.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания бывшего вице-президента США Альберта Гора и экс-президента Дональда Трампа. Несмотря на то, что политики относятся к разным партиям, оба заявили, что американская демократия разрушена.

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