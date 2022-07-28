В США объявили о создании третьей политической партии

Она должна привлечь избирателей, которые встревожены "дисфункциональной двухпартийной системой"

Бывшие представители Республиканской и Демократической партий США создадут новую третью лидирующую партию в стране, которая, по задумке ее авторов, должна составить конкуренцию действующим политическим силам.

Новая партия должна привлечь избирателей, которые встревожены "дисфункциональной двухпартийной системой Америки". Называться эта политическая сила будет Forward ("Вперед"). Ее председателями станут предприниматель и бывший кандидат в президенты от демократов Эндрю Янг и бывший губернатор штата Нью-Джерси Кристин Тодд Уитман.

Официальное открытие партии запланировано на 24 сентября, а первый национальный съезд партии может пройти летом 2023 года. Предстоящей осенью лидеры новой политической силы проведут серию мероприятий в двух десятках городов, чтобы заручиться поддержкой общественности.

Завершить регистрацию и участвовать в выборах новая политическая сила намерена во всех 50 штатах в 2024 году, сообщает Reuters.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания бывшего вице-президента США Альберта Гора и экс-президента Дональда Трампа. Несмотря на то, что политики относятся к разным партиям, оба заявили, что американская демократия разрушена.

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