ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На украинских боевиков обрушился "Град": кадры Минобороны

08:50
  • четверг
  • 28 июля 2022

Военное ведомство показало кадры работы РСЗО

Кадры боевой работы РСЗО "Град" опубликовало наше Минобороны. Дальность поражения целей противника - 40 километров, а время, необходимое для подготовки залпа, всего 20 секунд.

Для корректировки огня применяют беспилотники - с их помощью наши военные контролируют поражение целей. Получив координаты замаскированных позиций украинских боевиков, батарея - выпускает ракеты, после чего оперативно передислоцируется на новую точку.

На этом работа артиллеристов не закончилась - с наступлением ночи они получили новый приказ и новые координаты размещения бронетехники противника.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
РСЗО "Град"
РСЗО "Град"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.