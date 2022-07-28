На украинских боевиков обрушился "Град": кадры Минобороны

Военное ведомство показало кадры работы РСЗО

Кадры боевой работы РСЗО "Град" опубликовало наше Минобороны. Дальность поражения целей противника - 40 километров, а время, необходимое для подготовки залпа, всего 20 секунд.

Для корректировки огня применяют беспилотники - с их помощью наши военные контролируют поражение целей. Получив координаты замаскированных позиций украинских боевиков, батарея - выпускает ракеты, после чего оперативно передислоцируется на новую точку.

На этом работа артиллеристов не закончилась - с наступлением ночи они получили новый приказ и новые координаты размещения бронетехники противника.

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