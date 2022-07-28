Беспорядки в Багдаде: несколько человек пострадали

Протестующие захватили здание парламента, но вскоре освободили его

В столице Ирака несколько человек пострадали в результате массовых протестов. Причиной беспорядков стало выдвижение на пост премьер-министра Мухаммада ас-Судани. Он считается проиранским политиком.

Шествие в Багдаде началось накануне днём, как мирная демонстрация, но затем её участники прорвались в особо охраняемую "Зелёную зону", где находятся правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт. Несколько тысяч человек взяли штурмом здание парламента, добрались до главного зала, в котором заседают депутаты, и устроили танцы в холле. Разошлись протестующие только после того, как к ним обратился лидер оппозиции - влиятельный шиитский политик Муктада ас-Садр.

Ирак находится в состоянии затяжного политического кризиса. После выборов, которые состоялись в октябре прошлого года, новое правительство до сих пор не сформировано.

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