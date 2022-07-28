Черногория начала замораживать недвижимость граждан России

Россия 15 лет была крупнейшим инвестором в черногорскую экономику

Власти Черногории начали предпринимать действия по заморозке объектов недвижимости, которая принадлежит гражданам России. Соответствующий документ в среду, 27 июля, опубликовало черногорское правительство.

Посол России в Подгорице Владислав Масленников напомнил, что Россия на протяжении последних 15 лет является крупнейшим инвестором в черногорскую экономику. За это время россияне вложили в эту страну не менее 1,5 млрд евро.

В 2021 году, подсчитали эксперты, российские граждане и компании за прошлый год инвестировали в экономику Черногории более 129 млн евро, из этой суммы 49,46 млн евро было инвестировано в объекты недвижимости, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Великобритания намерена конфисковать замороженные российские активы и передать их в пользу Украины, по примеру Канады. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что поддерживает "эту концепцию".

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