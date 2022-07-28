ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Черногория начала замораживать недвижимость граждан России

08:58
  • четверг
  • 28 июля 2022

Россия 15 лет была крупнейшим инвестором в черногорскую экономику

Власти Черногории начали предпринимать действия по заморозке объектов недвижимости, которая принадлежит гражданам России. Соответствующий документ в среду, 27 июля, опубликовало черногорское правительство.
Киев пообещал за восемь месяцев "изъять" российские активы на Западе

Посол России в Подгорице Владислав Масленников напомнил, что Россия на протяжении последних 15 лет является крупнейшим инвестором в черногорскую экономику. За это время россияне вложили в эту страну не менее 1,5 млрд евро.

В 2021 году, подсчитали эксперты, российские граждане и компании за прошлый год инвестировали в экономику Черногории более 129 млн евро, из этой суммы 49,46 млн евро было инвестировано в объекты недвижимости, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Великобритания намерена конфисковать замороженные российские активы и передать их в пользу Украины, по примеру Канады. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что поддерживает "эту концепцию".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Черногория
Черногория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.