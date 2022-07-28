Падение рейтинга не повлияло на решение Байдена переизбираться в президенты США

Это подтвердили в Белом доме

Президент США Джо Байден намерен переизбираться на выборах 2024 года, несмотря на неутешительные результаты опросов общественного мнения. Об этом в среду, 27 июля, рассказала пресс-секретарь главы государства Карин Жан-Пьер.

Представитель Белого дома заявила, что администрацию американского лидера не беспокоят результаты опросов, показывающие непопулярность Байдена у избирателей.

Джо Байден "четко говорил", что намерен выдвигать кандидатуру, но до следующих президентских выборов еще далеко и думать об этом пока рано, цитирует Жан-Пьер ТАСС.

18 июля сообщалось, что большинство жителей 44 штатов из 50 в составе США скорее не одобряют деятельность Джо Байдена на посту президента. За второй квартал этого года в 27 штатах рейтинг одобрения Байдена снизился, в 23 штатах остался примерно на прежнем уровне. Об уверенной поддержке деятельности Байдена заявили лишь 17% американцев, не поддерживают его 43%.

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