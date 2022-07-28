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Украинский кризис расколол Германию

08:39
  • четверг
  • 28 июля 2022

Восток страны не желает поддерживать Киев

Разрыв во взглядах на украинский кризис жителей Восточной и Западной Германии поразил наблюдателей. Эксперты исследовательской компании Forsa, проводившие опрос, утверждают, что настолько противоположных точек зрения не наблюдалось по любым другим вопросам.

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Более трети респондентов (34%) на востоке страны убеждены, что власти ФРГ тратят слишком много усилий на поддержку Украины. Среди западных немцев с такой точкой зрения согласны лишь 18% опрошенных. Кроме того, почти 60% жителей западной части Германии поддерживают поставки оружия Киеву - тогда как на востоке с такими шагами правительства согласны менее трети респондентов.

Исследователи заключают, что разрыв во мнениях между жителями Восточной и Западной Германии по поводу украинского кризиса в итоге составил от 16 до 26%. Сами респонденты указывают, что несогласие между жителями востока и запада проявляется и в других актуальных темах. Жаркие споры идут о пандемии коронавируса и иммиграции, а также гендерах и абортах, пишет Der Tagesspiegel.

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