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Жару и ливни с градом пообещали синоптики столичным жителям

08:56
  • четверг
  • 28 июля 2022

Метеоролог предупреждает о трехсантиметровых градинах

Град до 2-3 сантиметров в диаметре может обрушиться в четверг на столицу. В Москве ожидается облачная погода с прояснениями, во второй половине дня гроза и ливни, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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"Пройдут интенсивные ливневые дожди. В период с полудня до трех часов выпадет до 17 миллиметров осадков, то есть почти пятая часть всей месячной нормы. Грозы, местами град диаметром до 2-3 сантиметров", - приводит слова метеоролога РИА Новости.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Так что москвичам стоит вспомнить об опасности шатких конструкций – не укрываться под ними от дождя и не парковать рядом машины.

Столбики термометров покажут плюс 27-29 градусов в Москве, по области плюс 25-30 градусов.  Атмосферное давление подрастет до 747 миллиметров ртутного столба. К вечеру начнется похолодание, в следующие дни температура резко понизится и вернется в свое климатическое русло.

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