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Собянин рассказал о мерах поддержки туристической отрасли Москвы

09:29
  • четверг
  • 28 июля 2022

Поступления от туризма в городской бюджет составили 50,2 млрд рублей

Индустрия туризма в Москве постепенно восстанавливается после пандемии и других испытаний. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в прошлом году Москву посетило 16,9 миллиона туристов, это на четверть больше, чем в 2020-м. За первые шесть месяцев этого года в столицу приехало уже 9 миллионов гостей, что на 7% больше, чем годом  ранее. При этом подавляющее число гостей – это жители других регионов России.

"В сфере внутреннего туризма Москва остается бессменным лидером среди регионов страны. С иностранными туристами пока сложнее. Тем не менее, с начала 2022 г. Москву выбрали 700 тыс. зарубежных гостей. Средний уровень загрузки отелей в первом полугодии составил 55%", - написал Собянин в своем блоге.

Объем туристского потребления также вырос – с 344,6 до 366,1 млрд рублей, а поступления в городской бюджет составили 50,2 млрд рублей, что на 6% больше, чем годом ранее.

По словам Собянина, чтобы поддержать отрасль, власти города сохранили льготные кредиты, гранты, субсидии и другие антикризисные меры поддержки, введенные в 2020 г. Кроме того, уже в этом году принят ряд новых решений.

"В частности, предусмотрели выделение грантов для участников рынка, которые реализуют туристические проекты в сфере делового и организованного молодежного туризма. Всего на гранты запланировано направить 350 млн рублей. Расширяются и нефинансовые меры поддержки отрасли. В 2020 г. мы создали сервис RUSSPASS, который помогает принять решение о путешествии, сформировать план поездки, бронировать гостиницы, приобретать билеты на транспорт и в музеи, выбирать рестораны. За два года RUSSPASS вырос в крупнейшую национальную экосистему туристических сервисов и городских предложений, охватывающую 85 регионов России", - написал Собянин.

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