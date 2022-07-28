Ограничение полетов в ряд аэропортов России продлено до 5 августа

Эту меру ввели после обострения конфликта с Украиной

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 5 августа 2022 года 03:45 по московскому времени. Об этом в четверг, 28 июля, рассказали в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

Как уточнили в ведомстве, ограничения распространяются на воздушные гавани городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные аэропорты Российской Федерации работают в штатном режиме.

Перевозчикам рекомендуется организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, сообщается на официальном сайте Росавиации.

Европейскую авиаотрасль тем временем охватил острый кризис. Во Франции, Испании, Норвегии и Великобритании отменены тысячи рейсов — не хватает персонала, который резко сокращали в период пандемии коронавируса.

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