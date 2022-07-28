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Захарова оценила "протухший" образ Зеленского

09:37
  • четверг
  • 28 июля 2022

Владимир Ленин Украину создал, Ленин Владимир разрушил

Образ президента Украины Владимира Зеленского "протух" и больше не привлекает жителей западных стран. Теперь СМИ приходится раскручивать жену политика Елену, пытаясь снова привлечь внимание западной аудитории к украинскому кризису, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"Имидж не изменить: военизированный образ ни на какой другой не поменять без несбыточной победы. Новый формат общения придумать тоже не смогли... Теперь в политическом меню блюдо называется "Зеленский под Еленой". Владимир Ленин Украину создал, Ленин Владимир разрушил", — написала Захарова в Telegram.

Дипломат прокомментировала фотосессию украинского лидера и его супруги для американской версии журнала Vogue. В качестве фона был выбран рабочий кабинет Зеленского, а также разрушенный аэропорт в Гостомеле.

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