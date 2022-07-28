В США число заразившихся все ближе к 100 миллионам

Число случаев COVID-19 в мире превысило 573,8 миллиона. Последнюю информацию о ситуации с коронавирусом публикует американский университет Джонса Хопкинса.

По данным, полученным экспертами на утро 28 июля, количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 573 811 593. Скончались за время пандемии 6 393 435 пациентов с COVID-19.

В Соединенных Штатах количество заразившихся все ближе к сотне миллионов: на сегодняшний день зафиксировано 90 973 418 случаев заболевания. На втором месте Индия, где заболел 43 959 321 человек. В Бразилии зарегистрировано, по данным американского университета, 33 704 393 случая COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"