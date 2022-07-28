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Посольство России в США нашло истоки агрокризиса

10:20
  • четверг
  • 28 июля 2022

Его главная причина - в ошибках Запада

Системные ошибки в макроэкономической политике западных государств создали истоки агрокризиса в современном мире. Такое заявление в четверг, 28 июля, сделали в посольстве России в США.
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В дипмиссии подчеркнули, что в сложившихся условиях Россия намерена продолжать добросовестно исполнять все свои обязательство по экспорту сельскохозяйственной продукции в рамках заключенных договоров.

Для бесперебойных поставок агропродукции на внешние рынки необходимо обеспечить работу транспортно-логистической системы, включая российские и зарубежные порты, а также их финансовое сопровождение, отметили в посольстве.

Кроме того, Западу необходимо предпринять шаги, гарантирующие исключение поставок продовольствия и удобрений из РФ из-под санкций, цитирует заявление посольства РИА Новости.

Ранее российские власти в очередной раз предупредили Запад о пагубных последствиях санкций. В Минсельхозе заявили, что рестрикции против России могут иметь тяжелые последствия для разбалансированного мирового агрорынка, под угрозой в том числе и продовольственная безопасность.

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