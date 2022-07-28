Счетная палата отказалась подтвердить провал импортозамещения

Такие оценки преждевременны, заявили в ведомстве

Говорить о провале стратегии импортозамещения в России преждевременно, необходимо провести глубокий анализ. Об этом в четверг, 28 июля, рассказала аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова.

Эксперт отметила, что "ярлыки навешать можно", однако сочла это неприемлемым, "пока не проведена проверка, нет итогов объективного исследования".

Счетная палата готовит более 50 проверок российских министерств и ведомств, а также планирует проанализировать качество импортозамещения. Первые результаты и оценки должны появиться не ранее конца 2022 года, цитирует Орлову ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стране нужно искать собственные технологические "ключи", а не стремиться к импортозамещению. Необходимо стремиться к приобретению новых, своих собственных передовых и перспективных технологий, подчеркнул российских лидер, отметив, что у России имеется для этого хорошая база.

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