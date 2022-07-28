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Счетная палата отказалась подтвердить провал импортозамещения

10:40
  • четверг
  • 28 июля 2022

Такие оценки преждевременны, заявили в ведомстве

Говорить о провале стратегии импортозамещения в России преждевременно, необходимо провести глубокий анализ. Об этом в четверг, 28 июля, рассказала аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова.
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Эксперт отметила, что "ярлыки навешать можно", однако сочла это неприемлемым, "пока не проведена проверка, нет итогов объективного исследования".

Счетная палата готовит более 50 проверок российских министерств и ведомств, а также планирует проанализировать качество импортозамещения. Первые результаты и оценки должны появиться не ранее конца 2022 года, цитирует Орлову ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стране нужно искать собственные технологические "ключи", а не стремиться к импортозамещению. Необходимо стремиться к приобретению новых, своих собственных передовых и перспективных технологий, подчеркнул российских лидер, отметив, что у России имеется для этого хорошая база.

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